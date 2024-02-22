بعد السيتي.. جوارديولا يكشف خطوته المقبلة

كشف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، عن خطوته المقبلة بعد الانتهاء من مهمته مع النادي الإنجليزي.

وقال جوارديولا بحسب قناة "ESPN Brasil": "أود تدريب منتخب للمشاركة في كأس العالم أو بطولة أوروبا، أود ذلك".

وردا على سؤال عما إذا كان يعرف المنتخب الذي سيدربه، قال: "لا أعرف من الذي يريدني! للعمل مع منتخب، عليهم أن يريدوك، تماما مثل النادي".

ويتمتع المدرب البالغ من العمر 53 عاما بمسيرة تدريبية مميزة، حيث فاز بألقاب في إسبانيا وألمانيا وإنجلترا، كما رفع دوري أبطال أوروبا 3 مرات.

وشهدت فترات تدريبه لبرشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي فوزه بـ 32 بطولة كبرى، لكنه أكد أنه لم يضع لنفسه هدفا لإضافة كأس العالم أو بطولة أوروبا أو كوبا أمريكا لسجل بطولاته.

وقال: "لم أفكر مطلقا في الأمر بهذه الطريقة (الفوز بكأس العالم).. لا أعلم متى سيحدث ذلك، إذا كان ذلك بعد 5 أو 10 أو 15 سنة من الآن، لكنني أود أن أحظى بتجربة التدريب في كأس العالم".