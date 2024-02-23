الشوط الأول شارف على نهايته.. القاسم ينسحب من مباراته أمام القوة الجوية

قرر فريق نادي القاسم، الانسحاب من مباراته أمام القوة الجوية، وذلك ضمن منافسات الجولة 16 من دوري نجوم العراق.

وقرر حكم المباراة سالم عامر انهاء مباراة القاسم والقوة الجوية في الدقيقة 42، بعد اعتراض القاسم على ركلة جزاء احتسبت ضدهم.



وبهذا الانسحاب يعتبر فريق القوة الجوية فائزاً بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

