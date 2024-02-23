يامال يتصدر قائمة "صغار أوروبا" الأغلى في 2024

ويعد يامال أحد أبرز المواهب الأوروبية خلال الفترة الأخيرة، نظرا للمستويات المميزة التي يقدمها مع "العملاق الكتالوني" رغم صغر سنه.وسلّطت شبكة "Benchmark" العالمية والمتخصصة في إحصائيات كرة القدم، الضوء على قائمة بأبرز اللاعبين الشباب الذين ارتفعت قيمتهم التسويقية بداية من ديسمبر/ كانون الأول الماضي 2023 وحتى الآن.وجاء لامين يامال في صدارة هذه القائمة بمبلغ 64.2 مليون يورو، حيث ارتفعت قيمته التسويقية بنحو 15 مليون و700 ألف يورو كاملة.واحتل الأرجنتيني أليخاندرو غراناتشو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، المركز الثاني بـ61.9 مليون يورو، بعد زيادة بلغت قيمتها 15 مليون و700 ألف يورو أيضا، بالتساوي مع يامال.أما المركز الثالث، فكان من نصيب نيكو ويليامز لاعب أتلتيك بلباو الإسباني والذي بلغت قيمته حاليا 58.4 مليون يورو، حيث شهدت ارتفاعا كبيرا مؤخرا بزيادة قدرها 25 مليون و400 ألف يورو.وجاء رابعا، النجم الإنجليزي المتألق كول بالمر لاعب فريق تشيلسي بوصوله إلى 56.8 مليون يورو، بعد زيادة بلغت 20 مليونا كاملا.واحتل السويدي فيكتور غيوكيرس، لاعب سبورتنغ لشبونة البرتغالي المركز الخامس، بقيمة تسويقية بلغت 48.1 مليون يورو، بعد زيادة 18.8 مليون يورو.