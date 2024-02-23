أول تعليق لنادي القاسم بعد الانسحاب من مباراة الجوية

وقال النادي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "يبدو إن حكام ال ( VAR) أصبحوا مستهدفين لنادي القاسم الرياضي في دوري نجوم العراق".وأضاف: "ففي المباراة السابقة منح حكم المباراة ركلة جزاء لفريق نوروز بعد رجوعه إلى الVAR ، رغم إننا ثبت لدينا وبالدليل عدم صحتها".وأشار النادي الى انه "اليوم تعاد نفس القضية في مباراتنا مع القوة الجوية باحتساب ركلة جزاء أقل ما يقال عنها انها مضحكة بعد أن عاد حكم المباراة الى الVAR ، مما اضطرنا إلى الإنسحاب من المباراة في الدقيقة ٣٥ من المباراة احتجاجا على الظلم التحكيمي من قبل حكم سبق وأن ظلمنا سابقا في أكثر من مباراة وافقدنا قرابة ال١٥ نقطة ، وانهى الحكم المباراة بعد مرور تسع دقائق من انسحابنا ولم يلتزم بالوقت القانوني والبالغ ١٥ دقيقة ".واكد إن "إدارة نادي القاسم وبعد هذا الظلم قررت عدم خوض مباريات دوري نجوم العراق في حالة وجود ال VAR وحكامه ، وستخاطب الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم بذلك بكتاب رسمي".