رئيس رابطة الدوري الإسباني: صفقة مبابي ليست ضرورية

وقال تيباس، خلال حوار أجرته معه صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "أعلم أن مبابي بصدد الرحيل عن بي إس جي، وريال مدريد لديه فرصة في ضمه بنسبة 99%، ولكن لا أعلم هل تمت الصفقة بالفعل أم لا".وأضاف: "بالتأكيد صفقة مبابي خبر سار لريال مدريد والكرة الإسبانية، فهو من أفضل لاعبي العالم، مع إيرلينج هالاند وجود بيلينجهام، إنهم أفضل 3 لاعبين في العالم، اثنان منهم في صفوف ريال مدريد".وأشار: "التعاقد مع النجوم الكبار مثل مبابي بمثابة محفزات، ولكنه أمر ليس بالضروري، وأرى أن تواجد مدربين كبار مثل جوارديولا ومورينيو في الليجا أمر مفيد أيضاً".واستدرك تيباس حديثه: "لقد رحل نجوم كبار عن الليجا مثل ليونيل ميسي ونيمار وكريستيانو رونالدو، والدوري الإسباني لم يفقد بريقه، ويؤدي بشكل جيد".وأتم تصريحاته: "مع ذلك، سيساعدنا مبابي على تعزيز ما حققناه في السنوات الماضية".