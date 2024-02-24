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بعد انسحاب القاسم أمام الجوية.. السومرية تستعرض العقوبات "المحتملة"

رياضة

2024-02-24 | 02:05
بعد انسحاب القاسم أمام الجوية.. السومرية تستعرض العقوبات &quot;المحتملة&quot;
2,901 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

يواجه نادي القاسم العراقي، عقوبات إدارية صارمة بعد قرار انسحابه من مباراته أمام القوة الجوية، لحساب مباريات الجولة السادسة عشرة من دوري نجوم العراق.

وسارت المباراة بشكل طبيعي حتى الدقيقة (30) عندما قرّر حكم المباراة عامر سالم، العودة إلى تقنية الـ"VAR" ومشاهدة حالة احتكاك حارس فريق القاسم أحمد شاكر مع مهاجم القوة الجوية أيمن حسين.

وبعد استشارة طاقمه المساعد ومشاهدة الحالة، قرر الحكم احتساب ركلة جزاء لفريق القوة الجوية، الأمر الذي أغضب مسؤولي القاسم، ودفعهم إلى توجيه قرار للاعبين بالانسحاب فورًا من المباراة، ليطلق الحكم صافرته بنهاية المباراة التي كانت تشير نتيجتها إلى التعادل السلبي.



*بيان رسمي من إدارة القاسم
عقب إنهاء الحكم للمباراة، أصدر نادي القاسم بيانًا رسميًا جاء فيه: "حكام الـ (VAR) أصبحوا مستهدفين لنادي القاسم الرياضي في دوري نجوم العراق، ففي المباراة السابقة، منح حكم المباراة ركلة جزاء لفريق نوروز بعد رجوعه إلى الـ(VAR)، رغم أنه ثبت لدينا وبالدليل عدم صحتها، وقد أكد ذلك الحكم الدولي السابق عادل القصاب في برنامج، أنت الحكم".

وأضاف البيان: "اليوم تعاد نفس القضية في مباراتنا مع القوة الجوية باحتساب ركلة جزاء أقل ما يقال عنها إنها مضحكة، بعد أن عاد حكم المباراة إلى الـ(VAR)، مما اضطرنا للانسحاب من المباراة في الدقيقة (31) احتجاجًا على الظلم التحكيمي".

وأشار البيان أيضًا إلى أن إدارة نادي القاسم وبعد هذا الظلم قررت عدم خوض مباريات دوري نجوم العراق في حال وجود الـ(VAR) وحكامه وستخاطب الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم بذلك بكتاب رسمي.

وتنص لائحة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم (المادة 63) بشأن حالات الانسحاب على النحو الآتي:

1- عدا حالات القوة القاهرة التي ينص عليها قانون اللعبة، إذا تسبب أحد الفرق بعدم لعب المباراة أصلًا أو لم تلعب كاملة، فيتم معاقبة الفريق بغرامة لا تزيد عن 20 مليون دينار عراقي.

2- عدا حالات القوة القاهرة التي ينص عليها قانون اللعبة، إذا تسبب أحد الفرق في إيقاف مباراة بسبب سلوكهم أو بسبب أي تصرف آخر يعتبر النادي مسؤولًا عنه، ويعاقب النادي بغرامة بشرط ألا تزيد عن 20 مليون دينار عراقي.

3- في الحالات الخطيرة التي تضع الفرق أو المسؤولين في خطر، يجوز توقيع عقوبات إضافية، على الفريق أو الشخص المخالف حسب (المادة 8) من هذه اللائحة.

4-في حالة عدم حضور الفريق أو التأخير أكثر من 15 دقيقة التي يحسبها حكم المباراة قبل البداية يعتبر الفريق مهزومًا 3-0 مع الغرامة المالية التي لا تزيد عن 20 مليون دينار عراقي.

5- يتحمل النادي أو الفريق الذي يتسبب بإلغاء المباراة بكامل النفقات التي تم صرفها من قبل الاتحاد والفريق الآخر.

وحسب اللائحة فإن النقطة الخامسة ستطبق على نادي القاسم، على أن يصدر الاتحاد العراقي بيانًا يوضح فيه قرارات لجنة الانضباط بشأن انسحاب فريق القاسم.
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