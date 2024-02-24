اللاعب طلب الرحيل وإدارة النادي رفضت.. أين وصلت أزمة "ميمي" مع الشرطة؟

ويحاول فريق الشرطة لملمة أوراقه ومواصلة المنافسة على لقب الدوري، بعد الخسارة مؤخرًا أمام الطلبة 2-1 في الجولة 15 من دوري نجوم العراق.مهاجم فريق الشرطة مهند علي (ميمي)، تلقى عرضًا من أحد الأندية الروسية واللاعب وافق على العرض وطالب بالرحيل عن صفوف الفريق، إذ يتطلع لتجربة احترافية جديدة في القارة العجوز بعد مرور عامين على انتهاء عقده مع آريس ساونيكا اليوناني، بحسب winwin.إدارة نادي الشرطة رفضت منح اللاعب مهند علي بطاقة الاستغناء، كون الفريق بحاجة ماسة إلى خدماته وهو ضمن الأوراق الأساسية للمدرب شهاب الليلي، بالتالي أبلغت ميمي بأن الأبواب ستكون مغلقة في حال أراد الرحيل وهذا الأمر لم يعجب اللاعب الذي يصر على المغادرة وخوض تجربة جديدة لعلها تعيده إلى ألقه كون دوري نجوم العراق ليس ضمن أولوياته لأن جسده مع الشرطة وعقله مع الاحتراف.فيما ان هناك محاولات تجرى الآن من قبل وسطاء من أجل حل الأزمة وعودة المياه إلى مجراها، لا سيما أن إدارة الشرطة مشغولة حاليًا في محاولات إخراج الفريق من حالة الخسارة التي تلقتها كتيبة القيثارة الخضراء أمام الطلبة في الجولة 15 من دوري نجوم العراق وكذلك هي لا تريد أن يتأثر الفريق في حملة الدفاع عن لقبه.