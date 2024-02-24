بشرى سارة لجماهير مدريد.. بطلها كورتوا

وانضم كورتوا إلى تدريبات حراس المرمى في فريقه، مما يشير إلى قرب تعافيه من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى، الذي أصيب به في أغسطس/آب الماضي.وكان كورتوا قد أكمل الأربعاء الماضي جزءا من مران الكرة مع الفريق قبل أن يخوض اليوم مران حراس المرمى.ويسعى الجهاز الفني للريال بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي للاعتماد على الحارس البلجيكي اعتبارا من أبريل/نيسان المقبل.ومن ناحيته، شارك المدافع الألماني أنطونيو روديغر، الذي تأكد تعافيه من الإصابة العضلية التي تعرض لها في الفخذ اليسرى في الأول من فبراير/شباط الجاري، في المران الجماعي للفريق مجددا.ومن المنتظر أن يشارك روديغر في مواجهة إشبيلية غدا الأحد في الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.على جانب آخر، يغيب للإصابة إيدير ميليتاو ودافيد ألابا وجود بيلينغهام وخوسيلو ماتو.