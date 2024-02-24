قبل مباراة الغد.. كشف موقف ريال مدريد من شكوى إشبيلية

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، موقف ريال مدريد من شكوى إشبيلية، قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين غدا الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن الجولة 26 من الليجا.

وقدم إشبيلية شكوى للجنة المسابقات باتحاد الكرة الإسباني، ضد القناة الرسمية للنادي الملكي، معتبرا أنها تقوم بحملة اضطهاد وتحريض تجاه دياز دي ميرا، الذي تم تعيينه حكما رئيسيا لمباراة الغد، بالإضافة إلى جونزاليس فويرتس، حكم تقنية الفيديو.

وأضاف النادي الأندلسي: "يود إشبيلية التأكيد على إدانته الشديدة لهذه السلوكيات والحملات المنظمة، التي تهدف لتقويض سمعة هيئة التحكيم، مما يتسبب في أضرار جسيمة لكرة القدم الإسبانية، ويحيط نزاهة المسابقة بالشكوك".

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الميرينجي لا يهتم بشكوى إشبيلية، ولا شيء سيجعله يغير طريقة عمله.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في الوقت المناسب، سيقوم ريال مدريد بنشر مقطع فيديو خاص بالحكم، مثلما يحدث عادة في مثل هذه الحالات.