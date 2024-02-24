بعد انسحابه امام القوة الجوية.. عقوبات بالجملة تلاحق نادي القاسم

وذكر اعلام الكرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "لجنةُ الانضباط في دوري نجوم العراق عقدت اجتماعا، في مقر الاتحاد، لمناقشـة قيام نادي القاسم الرياضي بالانسحاب من مباراته أمام فريق القوة الجوية ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة ضمن دوري نجوم العراق".وأضاف، أن " اللجنة وجدت أنه في الدقيقة (33) من زمن المباراة اعترض النادي على قرار حكم المباراة وقيام كـل مـن (نعيم رحيم مسؤول تجهيزات نادي القاسم الرياضي وحسـن عليـوي علـوان إداري في النادي المذكور) بأفعال مهينة ومسيئة واستخدام ألفاظ بذيئة اتجاه مسؤولي المباراة، وقيام ( نعيم رحيم ) بالدخول الى ارض الملعب أكثر من مرة بالرغم من إشهار البطاقة الحمراء بوجهه من قبل حكم المباراة، وإجبـاره لاعبـي نـادي القاسم الرياضـي علـى الخـروج مـن سـاحة الملعـب دون مراعاة الأخلاق الرياضية التي يجب أن يتحلى بها أي مسؤول رياضي".وأشار البيان الى أن "أفعاله هذه شكلت إساءة الى الكرة العراقية خصوصا وللرياضـة عموما، سيما أن المباراة منقولة نقلا مباشرا على شاشات التلفاز الفضائية، ويكونا بذلك قد خالفا أحكام لائحة انضباط دوري نجوم العراق".ولفت الى، أن "اللجنة قررت تقرر ما يلي :1. اعتبار نادي القاسم الرياضي خاسرا بنتيجة 3-0 في مباراته امـام نـادي القوة الجوية الرياضي لانسحابه من المباراة استنادا الى أحكام المادة 60/ الفقرة 1 و 1/1 من لائحة انضباط دوري نجوم العراق .2. فرض غرامة مالية على نادي القاسم الرياضي قدرها ( 75,000,000 ) خمسة وسبعون مليون دينار عراقي استنادا الى أحكام المادة 60 / الفقرة 1 و 2/1 من لائحة انضباط دوري نجوم العراق.3- خصم ثلاث نقاط من رصيد النادي استنادا الى أحكام المادة 60 / الفقرة 1 و 3/1 من لائحة انضباط دوري نجوم العراق.4. فرض غرامة مالية قدرها (15,000,000) خمسة عشر مليون دينـار عراقي مع الإيقاف أربع مباريات بحق (حسن عليوي علـوان) الإداري في نادي القاسم الرياضي استنادا الى أحكام المادة 49 الفقرة 2 و 2 / 2 من لائحة انضباط دوري نجوم العراق.5. فرض غرامـة ماليـة مقـدارها ( 25,000,000 ) خمسـة وعشـرون مليـون دينـار عراقـي علـى ( نـعـيـم رحـيـم جبـر ) مسـؤول تجهيـزات نادي القاسم الرياضـي، وحرمانـه مـن أي نشـاط رياضـي يتعلـق بـكـرة القـدم اسـتنادا الـى أحكـام المـادة 65 بدلالـة المـادة 10 / الفقـرة 1 و1/ 3 و 1/ 10 من لائحة انضباط دوري نجوم العراق.وصدر القرارُ بالاتفاق قرارا قابلا للاستئناف.