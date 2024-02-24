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ليفربول يحدد بديلين لخلافة كلوب
Alsumaria Tv
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أفاد تقرير صحفي إنجليزي، بأن نادي ليفربول حدد اسمين جديدين كمرشحين لخلافة المدير الفني الألماني، يورجن كلوب، في الموسم المقبل، بعدما أعلن الأخير رحيله بحلول الصيف.
وكانت تقارير صحفية عديدة قد ربطت الإسباني تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن ونجم ليفربول السابق، بالانتقال إلى ملعب آنفيلد
وبحسب صحيفة "تيليجراف" البريطانية، تم طرح البرتغالي روبن أموريم، مدرب سبورتنج لشبونة، والألماني يوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب الماكينات، كبديلين محتملين، إذا لم يتمكن النادي من إقناع ألونسو بتدريب الريدز.
ويعد ألونسو المرشح الأول لخلافة كلوب في ليفربول، لكن بايرن ميونخ يتنافس أيضا على خدماته، بعدما أعلن رحيل مدربه توماس توخيل بنهاية الموسم الجاري.
يُذكر أن ليفربول يستعد حاليًا لمواجهة تشيلسي، غدًا الأحد على ملعب ويمبلي، في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.
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