زار تورينو ويخطط للسفر الى الدول الإسكندنافية.. تفاصيل جولة كاساس الأوروبية

السومرية نيوز – رياضة



بدأ مدرب المنتخب الوطني العراقي، الإسباني خيسوس كاساس جولة أوروبية جديدة؛ بحثًا عن لاعبين جدد لضمهم إلى صفوف منتخب "أسود الرافدين" في المرحلة المقبلة.







ومدرب المنتخب العراقي، خيسوس كاساس بدأ جولة جديدة في أوروبا، إذ استهلها من مدينة تورينو الإيطالية التي يسعى من خلالها لمراقبة المدافع الشاب آدم طالب عن قرب لمشاهدة مستوياته مع فريقه في الدوري الإيطالي للشباب تحت 19 عامًا، حيث سيتابع التدريبات ويحاول مشاهدة إحدى المباريات أيضًا خلال فترة وجوده هناك.



وتحدث كاساس مع طالب ورحب به في صفوف المنتخب العراقي، حيث أكد أن اللاعب سيكون له مستقبل كبير في كرة القدم العراقية، ويأمل كثيرًا في أن يصبح بالتشكيلة الأساسية للمنتخب العراقي خلال السنوات المقبلة، كما أشاد كاساس بانتقال اللاعب إلى صفوف تورينو الإيطالي؛ نظرًا لأسلوب اللعب هناك الذي يطور من المهارات الدفاعية للاعبين، فضلًا عن الحالة البدنية.



والمدرب الإسباني سيبقى لفترة قصيرة في تورينو ومن ثم يعود إلى إسبانيا لاستكمال إجازته والتحضير أيضًا للتصفيات الآسيوية المزدوجة، حيث سيكتفي كاساس برحلة تورينو ولن يسافر إلى دولة أخرى حاليًا، فيما يدرس أيضًا السفر إلى الدول الإسكندنافية قريبًا لمشاهدة بعض اللاعبين هناك ومتابعة مستوياتهم عن قرب، ضمن خطته لضم لاعبين جدد، بحسب winwin. وسبق أن أجرى كاساس جولة في الأسبوع الأخير من شهر يوليو/ تموز من العام الماضي وخصصها للاعبين المحترفين في السويد.ومدرب المنتخب العراقي، خيسوس كاساس بدأ جولة جديدة في أوروبا، إذ استهلها من مدينة تورينو الإيطالية التي يسعى من خلالها لمراقبة المدافع الشاب آدم طالب عن قرب لمشاهدة مستوياته مع فريقه في الدوري الإيطالي للشباب تحت 19 عامًا، حيث سيتابع التدريبات ويحاول مشاهدة إحدى المباريات أيضًا خلال فترة وجوده هناك.وتحدث كاساس مع طالب ورحب به في صفوف المنتخب العراقي، حيث أكد أن اللاعب سيكون له مستقبل كبير في كرة القدم العراقية، ويأمل كثيرًا في أن يصبح بالتشكيلة الأساسية للمنتخب العراقي خلال السنوات المقبلة، كما أشاد كاساس بانتقال اللاعب إلى صفوف تورينو الإيطالي؛ نظرًا لأسلوب اللعب هناك الذي يطور من المهارات الدفاعية للاعبين، فضلًا عن الحالة البدنية.والمدرب الإسباني سيبقى لفترة قصيرة في تورينو ومن ثم يعود إلى إسبانيا لاستكمال إجازته والتحضير أيضًا للتصفيات الآسيوية المزدوجة، حيث سيكتفي كاساس برحلة تورينو ولن يسافر إلى دولة أخرى حاليًا، فيما يدرس أيضًا السفر إلى الدول الإسكندنافية قريبًا لمشاهدة بعض اللاعبين هناك ومتابعة مستوياتهم عن قرب، ضمن خطته لضم لاعبين جدد، بحسب winwin.

وسيشهد المنتخب العراقي خلال المرحلة المقبلة إضافة وجوه جديدة، لكن في الوقت ذاته لن تكون الإضافات كبيرة وستقتصر على عدد ضئيل جدًا من اللاعبين؛ إذ يبحث كاساس عن خصائص معينة في اللاعبين الجدد والأهم من ذلك أن يكونوا أكثر جودة من السابقين حتى إن لم يمتلكوا خبرة اللعب الدولي.



وانتقل المدافع آدم طالب (17 عامًا) إلى صفوف تورينو الإيطالي في الخامس من يناير/ كانون الثاني الماضي لتمثيل الفريق في الدوري الإيطالي تحت 19 عامًا.



ويجيد طالب اللعب في جميع مراكز الدفاع، باستثناء مركز الظهير الأيسر، لكن مركزه الأساسي هو اللعب كقلب دفاع، إذ سبق له أن مثّل منتخب العراق للشباب في 12 مباراة منها مباريات ببطولة كأس آسيا في أوزبكستان 2023 وكأس العالم للشباب في الأرجنتين.