الأولمبي يستعد لكأس آسيا 2024.. درجال في مهمة صعبة امام الأندية الأوروبية

ويلعب منتخب العراق الأولمبي في نهائيات آسيا تحت سن 23 عامًا في قطر خلال المدة من 15 أبريل، وإلى غاية 2 مايو/ أيار المقبلين، في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات السعودية وتايلاند وطاجيكستان.وقال هاشم إن اتحاد الكرة فاتح عديد المنتخبات التي تنتمي إلى شرقي وغربي قارة آسيا، بانتظار الحصول على موافقات رسمية، لتأمين مباراتين وديتين في البصرة، وفي حال لم يتحصل اتحاد الكرة على إجابات رسمية من تلك الاتحادات، فسيتم التعويض بخوض المباراتين مع منتخبين ينتميان إلى قارة أخرى غير آسيا.وبيَّن هاشم أنّ ملف اللاعبين المحترفين خارج العراق سيكون على عاتق رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، بعد الاتفاق مع الجهاز الفني بقيادة المدرب راضي شنيشل، حيث اتفق الجانبان على أن يتولى درجال مسؤولية هذا الملف الشائك.وتمتنع أغلب الأندية الأوروبية عن تفريغ اللاعبين العراقيين المحترفين في صفوفها، بسبب إقامة منافسات بطولة آسيا في موعد لا يتوافق مع فترات التوقف الدولي المعتمدة من "فيفا".وأوضح عبد الجبار هاشم أن منتخب العراق الأولمبي ثقته كبيرة بحل كافة الصعوبات التي تعتري ملف اللاعبين المحترفين في أوروبا، نظرًا للعلاقات المتميزة التي يمتلكها رئيس اتحاد الكرة العراقي عدنان درجال مع أغلب إدارات الأندية الأوروبية، فضلًا عن وسائل الإقناع التي يمكن أن يسلكها عدنان درجال مع تلك الأندية، في سبيل الحصول على موافقة لتفريغ عدد من اللاعبين الذين يحتاج الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي إلى خدماتهم، بحسب winwin.وقرر الاتحادُ العراقيّ لكرة القدم ضم المدرب قصي منير إلى الجهاز التدريبيّ للمنتخبِ الأولمبي بناء على طلب من المدرب راضي شنيشل؛ وذلك للاستفادة من خدمات منير في المنتخب الأولمبي الذي تنتظره المشاركة في نهائيات آسيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس الذي يقام صيف العام الجاري 2024.