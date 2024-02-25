تشكيلة ليفربول المتوقعة لمواجهة تشيلسي في نهائي كأس الرابطة

ويعاني ليفربول من إصابات عديدة في صفوفه، حيث غابت مجموعة من اللاعبين البارزين عن الفريق في المباراة الأخيرة ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهم النجم المصري محمد صلاح، داروين نونيز، دومينيك سوبوسلاي، ترينت ألكسندر أرنولد، أليسون بيكر، كيرتس جونز، ديوغو جوتا، وتياغو ألكانتارا.ورجح موقع "standard" أن يعود صلاح ونونيز إلى التشكيلة الأساسية لليفربول في لقاء تشيلسي بينما توقع أن يتواجد سوبوسلاي على مقاعد البدلاء.في المقابل، تم استبعاد أرنولد، وأليسون، وكيرتس جونز، وديوغو جوتا، وألكانتار عن مواجهة تشيلسي.ووفقا لـ"standard"، فإن التشكيلة الأساسية لليفربول ضد تشيلسي ستكون كالآتي:حراسة المرمى: كيليهر.الدفاع: برادلي - كوناتي - فان دايك - روبرتسون.الوسط: ماك أليستر - إندو - جرافينبيرش.الهجوم: صلاح - نونيز - دياز.