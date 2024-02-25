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بفوز قاتل على فروسينوني.. يوفنتوس يعود لسكة الانتصارات
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
تمكن نادي يوفنتوس من تحقيق فوز قاتل على حساب ضيفه فروسينوني، بنتيجة (3-2) في المباراة التي جمعتهما ظهر اليوم الأحد، بمنافسات الأسبوع 26 من الدوري الإيطالي.
وسجل ليوفنتوس كل من دوسان فلاهوفيتش في الدقائق (3 و32) ودانيلي روجاني (90+6)، فيما أحرز وليد شديرة (الدقيقة 14) وماركو بريشيانيني (27) هدفي الضيوف.
وعاد يوفنتوس بهذا الفوز لمسار الانتصارات بعد 4 مباريات دون أي فوز، ليرفع رصيده إلى 57 نقطة بالمركز الثاني، ويتجمد رصيد فروسينوني عند 23 نقطة بالمركز ال16.
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