أليجري يسجل رقما تاريخيا في "الكالتشيو"

وفي هذا الصدد، ذكر موقع "فوتبول إيطاليا" أن "فوز يوفنتوس منح أليجري رقما تاريخيا غير مسبوق في الكالتشيو، حيث أصبح أول مدرب على الإطلاق يحقق 1000 نقطة في المسابقة، إذ وصل اليوم للنقطة رقم 1002".وتحقق هذا الرقم على مدار 496 مباراة، حصد فيها أليجري 301 انتصار و99 تعادلا، بينما تلقى 96 هزيمة.وبلغ متوسط النقاط الذي حققه المدرب الإيطالي 2.02 نقطة في المباراة الواحدة، مع الفرق التي تولى تدريبها (كالياري، ميلان، يوفنتوس).وخلال مسيرته، فاز أليجري بستة ألقاب في الدوري الإيطالي (خمسة منها مع يوفنتوس وجاءت بشكل متتالي، ولقب مع ميلان في 2011).