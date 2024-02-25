برشلونة.. قرار تشافي يحرر نجوم الفريق

حقق برشلونة ثاني أفضل سلسلة من المباريات دون هزيمة هذا الموسم، منذ أن أعلن مدربه تشافي هيرنانديز رحيله عن النادي الكتالوني في نهاية الموسم الجاري.

وأعلن تشافي أنه سيرحل عن البارسا بنهاية هذا الموسم، وذلك بعد خسارته لقب كأس السوبر الإسباني، وتوديع بطولة كأس إسبانيا.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد خاض برشلونة 5 مباريات -منذ قرار تشافي- أربعة في الدوري الإسباني وواحدة في دوري أبطال أوروبا، دون خسارة.

وجمع برشلونة في الليجا 10 نقاط من أصل 12 ممكنة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن أفضل سلسلة مباريات بلا هزيمة لبرشلونة، تحت قيادة تشافي، كانت في بداية الموسم منذ 13 آب الماضي، وتحديدًا بالتعادل أمام خيتافي سلبيًا وحتى 25 تشرين الأول بالفوز على شاختار (2-1) في دور المجموعات لدوري الأبطال.

وحقق برشلونة حينها 10 انتصارات (7 في الليجا و3 في دوري أبطال أوروبا) بجانب 3 تعادلات في الليجا من إجمالي 14 مباراة، وبعدها سقط على ملعبه أمام غريمه ريال مدريد (2-1).

ومنذ قرار تشافي، خاض برشلونة 5 مباريات دون خسارة، منذ الهزيمة أمام فياريال (3-5) في 27 يناير/كانون الثاني الماضي، وحقق 3 انتصارات في الدوري الإسباني ضد ألافيس (1-3)، وسيلتا فيجو (1-2) وخيتافي (4-0)، وتعادلين في الدوري الإسباني أمام غرناطة (3-3) وآخر في دوري أبطال أوروبا أمام نابولي (1-1).