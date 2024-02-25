تقرير يكشف عن دليل على اهتمام برشلونة بفليك

أفاد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، بوجود دلالة جديدة على اهتمام برشلونة بالتعاقد مع المدرب الألماني هانز فليك.

وأعلن تشافي هيرنانديز، مدرب البارسا، رحيله عن تدريب الفريق الكتالوني، بنهاية الموسم الجاري، مما فتح باب الترشيحات أمام العديد من الأسماء.

ويعتبر فليك أحد المرشحين لخلافة تشافي، خاصة أنه غير مرتبط بأي فريق حاليا.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد حضر بيني زهافي وكيل أعمال فليك، مباراة برشلونة وخيتافي أمس، حيث ظهر بمقصورة ملعب لويس كومبانيس، لتزداد التكهنات.

وأضافت الصحيفة "زهافي اجتمع مع إدارة البارسا، وبالتأكيد تم مناقشة احتمالية تولي فليك تدريب برشلونة".

وحقق برشلونة فوزا عريضا على خيتافي، أمس السبت، برباعية نظيفة، وقفز لوصافة جدول ترتيب الليجا.