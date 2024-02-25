بيريز يحرج أنشيلوتي بسبب صفقة

أكد تقرير صحفي إسباني اليوم الأحد، أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد مصمم على موقفه بشأن طلب تقدم به المدرب كارلو أنشيلوتي.

وكان ريال مدريد قد جدد تعاقد أنشيلوتي لمدة موسمين، ليتأكد بقاؤه مع الفريق حتى 2026.

وبحسب شبكة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، فإن أنشيلوتي طلب من بيريز تدعيم خط الدفاع في الصيف المقبل، بسبب كثرة الإصابات بين لاعبي الخط الخلفي هذا الموسم.

وأضاف التقرير أن أنشيلوتي حدد اسم الإنجليزي جاراد برانثويت (21 عاما) مدافع إيفرتون، لتعزيز دفاع الريال في الموسم المقبل، لكن بيريز أغلق هذا الباب تماما، بسبب المبالغة في سعره.

وأشار التقرير إلى أن أنشيلوتي يثق بشدة في برانثويت "لأنه يتميز بشخصية قوية ويقدم أداء مميزا هذا الموسم".

وأكد: "إيفرتون اشترط الحصول على 85 مليون جنيه إسترليني، للاستغناء عن برانثويت لريال مدريد".

ويشعر أنشيلوتي بإحباط شديد بسبب رفض طلبه، وسيتعين عليه البحث عن اسم آخر بتكلفة أقل.