مودريتش "العجوز" يحقق رقما تاريخيا في الليجا

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن مودريتش بعمر 38 عاما و169 يوما، أصبح ثاني أكبر لاعب سنا يسجل هدفا من خارج منطقة الجزاء في الليجا، منذ موسم (2003-2004) على الأقل.وكان خورخي مولينا قد أحرز هدفين بهذه الطريقة، بعمر 40 عاما و15 يوما، متصدرا هذه القائمة.وسجل مودريتش هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 81.وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 65 نقطة، في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 24 نقطة، في المركز الخامس عشر.