الاتحاد السعودي يفتح تحقيقا مع رونالدو بسبب سلوك مهين

ووسط الندية والإثارة التي صاحبت مباراة النصر والشباب بالدوري السعودي، أمس الأحد، انفعل رونالدو عقب تسجيل زميله تاليسكا، الهدف الثالث في الدقيقة 86، واتجه صوب أنصار الليوث، بإشارات غير أخلاقية، ثم كرر الأمر بعد إطلاق صافرة النهاية.وجاء تصرف كريستيانو، ردًا على جمهور الشباب الذي كان يهتف في المدرجات باسم ليونيل ميسي المنافس التاريخي لرونالدو.ووفقا لموقع "جول"، فإن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي، فتحت تحقيقا بالفعل في واقعة رونالدو، وتدرس الآن جميع الأدلة المتاحة قبل اتخاذ قرار بشأن ما حدث.وأشار إلى أن "القرار قد يصدر خلال 48 ساعة، بسبب حرص لجنة الانضباط على اتخاذ رد فعل سريع، بعد صدمة السعوديين بخيبة أمل وغضب من تصرفات رونالدو".وأوضح أنه إذا ثبتت إدانة رونالدو، فإن اللاعب مهدد بعقوبة الإيقاف لعدة مباريات، وبالتالي سيغيب عن مواجهات حاسمة، الأمر الذي قد يصب في مصلحة الهلال متصدر الدوري السعودي.