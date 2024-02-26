يونايتد يحسم مصير سفيان أمرابط

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن مانشستر يونايتد ليس لديه أي نية لصرف أموال إضافية لنادي فيورنتينا لضم أمرابط، مشيرة إلى أن اللاعب سيعود إلى الفريق الإيطالي بعد نهاية الإعارة شهر يونيو القادم.بينما ذكر تقرير لموقع إكسبريس البريطاني، أن الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، يواصل تجاهله لسفيان أمرابط، بعدم الاعتماد عليه في مباريات الفريق، وهو ما قد يدفع إدارة النادي إلى عدم تفعيل بند شراء عقده من فيورنتينا.وأوضح المصدر ذاته أن الإدارة في طور البحث عن البديل المرتقب للاعب المغربي. وتضع أعينها على روس باركلي، لاعب لوتون تاون.وشارك سفيان أمرابط (27 عاما) بعد انتقاله إلى الدوري الإنجليزي في 13 مباراة، بمعدل 615 دقيقة فقط، خاض أغلبها بديلا.يذكر أن أن تقارير إعلامية سعودية كانت قد كشفت رغبة بعض أندية دوري "روشن" للمحترفين، في التعاقد مع أمرابط، للسير على خطى أخيه نور الدين الذي لعب للنصر.