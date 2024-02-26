غير جدول المباريات.. قرار فوري للبريميرليغ حول معاقبة ايفرتون

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قررت معاقبة إيفرتون بخصم 10 نقاط من رصيده بسبب خرق قواعد الربحية والاستدامة في البريميرليغ.لكن في الساعات الأخيرة، أعلن رابطة البريميرليغ تخفيض عقوبة إيفرتون من خصم 10 نقاط إلى ست نقاط فقط بأثر فوري.وأحيل النادي إلى لجنة مستقلة في مارس/آذار بسبب انتهاكات مزعومة تعود إلى موسم 2021-2022، وتم خصم 10 نقاط في البداية في نوفمبر/تشرين الثاني.وبالتالي فإن تخفيض العقوبة رفع رصيد إيفرتون إلى 25 نقطة، ليتقدم إلى المركز الـ15 في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما كان يحتل المركز الـ17 بـ21 نقطة فقط.وخلف إيفرتون تراجع برينتفورد للمركز الـ16 برصيد 25 نقطة، يليه نوتنغهام فورست (24).وكان إيفرتون تقدم باستئناف ضد العقوبة، حيث أصدر بيانا وصف فيه القرار -الأكبر في تاريخ المسابقة والأول فيما يتعلق بلوائح اللعب المالي النظيف- بأنه "غير متناسب وغير عادل على الإطلاق".وجاء في بيان رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز: "خلصت لجنة استئناف مستقلة إلى أن العقوبة المفروضة على انتهاك إيفرتون لقواعد الربحية والاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتاز، للفترة المنتهية في موسم 2021-2022، ستكون عبارة عن خصم فوري قدره ست نقاط".وأضاف: "يأتي هذا بعد استئناف النادي لقرار لجنة مستقلة في نوفمبر 2023، بفرض خصم 10 نقاط على انتهاك النادي لقواعد الاستدامة".وأكمل: "تم الاستماع إلى الاستئناف على مدار ثلاثة أيام في وقت سابق من هذا الشهر، من قبل مجلس الاستئناف، واستأنف نادي إيفرتون العقوبة المفروضة عليه بناءً على تسعة أسباب، كل منها يتعلق بالعقوبة وليس بحقيقة الانتهاك التي اعترف بها النادي".وأنهى قائلا: "تم تأييد اثنين من هذه الأسباب التسعة من قبل مجلس الاستئناف، الذي استبدل خصم النقاط الأصلي البالغ 10 نقاط بستة نقاط، هذه العقوبة المعدلة لها تأثير فوري وسيتم تحديث جدول الدوري الممتاز اليوم لتعكس ذلك".يذكر أن ليفربول يتصدر ترتيب البريميرليغ حاليا وفي جعبته 60 نقطة، متفوقا بفارق نقطة عن مانشستر سيتي حامل اللقب، ونقطتين عن أرسنال صاحب المركز الثالث، بعد مرور 26 جولة من عمر المسابقة.