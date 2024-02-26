في الصيف.. برشلونة يستهدف صفقة مجانية

ينوي برشلونة السير على نهجه في الصيف المقبل، باستهداف الصفقات المجانية نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها منذ عدة سنوات.

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية، إن برشلونة سيبدأ في التنقيت عن اللاعبين الذي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري.

وأضافت الصحيفة، أن برشلونة يستهدف التعاقد مع الفرنسي أدريان رابيو، لاعب وسط يوفنتوس، الذي ينتهي تعاقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري.

وكان رابيو قريبًا بالفعل من ارتداء قميص البلوجرانا صيف 2019، قبل أن ينتقل ليوفنتوس، وبعد مرور 5 سنوات، بات قريبًا من اتداء قميص البارسا في صفقة انتقال حر.

وأشارت الصحيفة، إلى أن برشلونة يفكر في عرض عقد لمدة عامين على اللاعب، بالإضافة إلى موسم اختياري.

وأبدت أندية إنتر ميلان، ونيوكاسل، وآرسنال، ومانشستر يونايتد، وبايرن ميونخ، اهتمامًا بضم لاعب باريس سان جيرمان السابق.