Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان السومرية
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تفجير كابلات للاتصالات تربط الجزيرة العربية وإفريقيا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

الثلاثاء في باريس.. اجتماع رئاسي ينتظر مبابي

رياضة

2024-02-26 | 15:06
الثلاثاء في باريس.. اجتماع رئاسي ينتظر مبابي
المصدر:
موقع كووورة
1,878 مشاهدة

سيكون نجم منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان، كيليان مبابي، أحد المدعوين على عشاء فخري يوم غد الثلاثاء من قبل الرئيس، إيمانويل ماكرون، على شرف أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، وفقًا لتقارير صحفية فرنسية، اليوم الاثنين.

وقالت صحيفة "لو باريزيان" إنه بعد أيام من إعلان المهاجم الفرنسي نيته الرحيل عن فريقه الباريسي، وإعلان المفاوضات بينه وريال مدريد، سيعود بطل العالم 2018 في روسيا، لمقر الرئاسة الفرنسية في قصر "الإليزيه" للقاء كبار مسؤولي ناديه الحالي.
 
وأضافت الصحيفة، أن القطري ناصر الخليفي، رئيس "بي إس جي"، سيحضر العشاء، لاسيما في وجود الرجل صاحب الكلمة الأولى داخل أروقة بطل فرنسا، أمير قطر.
 
وأكدت "لو باريزيان" أيضًا أن بعض أعضاء الفريق الفرنسي سيكونون مدعوين على هذا العشاء.
 
ولن تكون هذه هي المرة الأولى التي يجلس فيها مبابي على نفس الطاولة مع أحد قادة الدول، حيث تمت دعوته في شباط 2018 من قبل ماكرون على غداء مع الرئيس المنتخب مؤخرا في ليبيريا، وأسطورة سان جيرمان سابقا، جورج ويا.
>> انضم الى السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
نعم، لكونها باتة وملزمة
نعم، لكونها باتة وملزمة
كلا، ستتهرب من تنفيذها
كلا، ستتهرب من تنفيذها
غير متهم
غير متهم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

واقع خدمي مأساوي بأحياء الديوانية
Play
واقع خدمي مأساوي بأحياء الديوانية
06:00 | 2024-02-26
اعتداءات تطال البنية التحتية للكيبل الضوئي في البصرة
Play
اعتداءات تطال البنية التحتية للكيبل الضوئي في البصرة
04:14 | 2024-02-26
ابرز اسباب تفاقم البطالة في العراق
Play
ابرز اسباب تفاقم البطالة في العراق
04:00 | 2024-02-26
شكاوى من ارتفاع اسعار اللحوم في العاصمة
Play
شكاوى من ارتفاع اسعار اللحوم في العاصمة
03:00 | 2024-02-26
ظاهرة غش جديدة تجتاج الأسواق العراقية
Play
ظاهرة غش جديدة تجتاج الأسواق العراقية
02:00 | 2024-02-26
90 الف دينار تتسبب بمقتل شخصين واصابة اخرين‎
Play
90 الف دينار تتسبب بمقتل شخصين واصابة اخرين‎
01:30 | 2024-02-26
في بغداد وبالقرن الـ21.. نقل التلاميذ إلى مدارسهم بـ"الشفل" بسبب انعدام الخدمات (فيديو)
Play
في بغداد وبالقرن الـ21.. نقل التلاميذ إلى مدارسهم بـ"الشفل" بسبب انعدام الخدمات (فيديو)
01:16 | 2024-02-26
استمرار الخلاف على قانون النفط والغاز
Play
استمرار الخلاف على قانون النفط والغاز
01:00 | 2024-02-26
بالفيديو.. حشود كبيرة ترافق السيد الصدر قرب مسجد السهلة
Play
بالفيديو.. حشود كبيرة ترافق السيد الصدر قرب مسجد السهلة
16:09 | 2024-02-25
لجنة مؤقتة لمتابعة املاك وعقارات الدولة
Play
لجنة مؤقتة لمتابعة املاك وعقارات الدولة
13:00 | 2024-02-25
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
رمضان السومرية
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.