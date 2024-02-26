الثلاثاء في باريس.. اجتماع رئاسي ينتظر مبابي

سيكون نجم منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان، كيليان مبابي، أحد المدعوين على عشاء فخري يوم غد الثلاثاء من قبل الرئيس، إيمانويل ماكرون، على شرف أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، وفقًا لتقارير صحفية فرنسية، اليوم الاثنين.

وقالت صحيفة "لو باريزيان" إنه بعد أيام من إعلان المهاجم الفرنسي نيته الرحيل عن فريقه الباريسي، وإعلان المفاوضات بينه وريال مدريد، سيعود بطل العالم 2018 في روسيا، لمقر الرئاسة الفرنسية في قصر "الإليزيه" للقاء كبار مسؤولي ناديه الحالي.

وأضافت الصحيفة، أن القطري ناصر الخليفي، رئيس "بي إس جي"، سيحضر العشاء، لاسيما في وجود الرجل صاحب الكلمة الأولى داخل أروقة بطل فرنسا، أمير قطر.

وأكدت "لو باريزيان" أيضًا أن بعض أعضاء الفريق الفرنسي سيكونون مدعوين على هذا العشاء.

ولن تكون هذه هي المرة الأولى التي يجلس فيها مبابي على نفس الطاولة مع أحد قادة الدول، حيث تمت دعوته في شباط 2018 من قبل ماكرون على غداء مع الرئيس المنتخب مؤخرا في ليبيريا، وأسطورة سان جيرمان سابقا، جورج ويا.