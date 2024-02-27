كاساس يُعدّ العدّة للتصفيات الآسيوية المزدوجة.. هل ستشهد القائمة تغييرات؟

ويستعد المنتخب العراقي لمواجهة نظيره الفلبيني في الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في الـ21 من شهر مارس/ آذار المقبل.ونصح المدرب الإسباني باكو خيمينيز، مدرب فريق تراكتور سازي الإيراني، مواطنه مدرب العراق خيسوس كاساس باستدعاء المحترف العراقي الموهوب في صفوف تراكتور صفاء هادي، لصفوف المنتخب والمشاركة معه في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.وتحدّث خيمينيز مع مدرب العراق عن وضع المنتخب ومشاركته الأخيرة في كأس آسيا 2024 التي أقيمت بقطر، حيث أكد بأنّ المنتخب العراقي قدّم مستويات كبيرة في البطولة وكان ينقصه التوفيق للتتويج باللقب، لا سيما بعد التغلب على المنتخب الياباني وكسر سلسلة انتصاراته المتتالية.كما ان مدرب العراق يتواصل مع عدد من المدربين الذين تربطه بهم علاقات وطيدة، من أجل الاستشارة وتحسين العمل، بينما يتواصل بشكل يومي ومكثف مع طاقمه المساعد، لمعرفة الأرقام والإحصاءات الخاصة باللاعبين الذين تتم مراقبتهم مع أنديتهم سواء في الدوري المحلي أو خارج العراق.وكاساس ينال حاليًا قسطًا من الراحة في إجازته مع عائلته بالعاصمة الإيطالية روما، حيث سيعود إلى إسبانيا قريبًا ومن ثم يتوجه إلى العراق لوضع آخر اللمسات على تحضيرات "أسود الرافدين" لمواجهة الفلبين، التي يريد من خلالها كاساس الاعتذار للجمهور بتحقيق انتصار كبير يصالح به الشعب العراقي، بحسب winwin.ولن يقوم مدرب العراق بتغييرات كثيرة في قائمته للتصفيات الآسيوية، حيث بدأ يتجه إلى الاستقرار مع العمل على بعض المواهب الجديدة من خلال منحها الفرصة الكاملة مثل لاعب هاماربي السويدي منتظر ماجد، إذ سيطالب كاساس إجراء مباريات ودية تحضيرية للمنتخب العراقي في المرحلة المقبلة كي يتم منح الفرصة الكافية لجميع اللاعبين ولا سيما الجدد.تجدر الإشارة إلى أنّ عقد مدرب العراق الإسباني خيسوس كاساس مع المنتخب يستمر حتى عام 2026، يتم تجديده سنويًا بالاتفاق بين الطرفين.