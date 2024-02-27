https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-482683-638446256311984742.jpg
إليك نتائج قرعة دور الـ 16 لبطولة كأس العراق
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
السومرية نيوز – رياضة
اسفرت قرعة دور الـ 16 لبطولة كأس العراق للموسم الحالي (2023-2024)، التي أجريت ظهر اليوم الثلاثاء، في مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن مواجهات وصفت بأنها "متوازنة".
والقرعة أسفرت عن مواجهة الشرطة مع زاخو على ملعب زاخو والميناء مع الحدود على ملعب الميناء، وأربيل مع الكرخ على ملعب الكرخ، والنفط مع الطلبة على ملعب الطلبة.
أما فريق القوة الجوية سيواجه النجف في ملعب النجف، ونفط ميسان مع فريق الكرمة على ملعب نفط ميسان، والكهرباء مع نوروز في ملعب نوروز، والزوراء مع كربلاء في ملعب الزوراء.
نتائج القرعة ادناه:
>> انضم الى السومرية على واتساب