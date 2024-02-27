إليك نتائج قرعة دور الـ 16 لبطولة كأس العراق

والقرعة أسفرت عن مواجهة الشرطة مع زاخو على ملعب زاخو والميناء مع الحدود على ملعب الميناء، وأربيل مع الكرخ على ملعب الكرخ، والنفط مع الطلبة على ملعب الطلبة.أما فريق القوة الجوية سيواجه النجف في ملعب النجف، ونفط ميسان مع فريق الكرمة على ملعب نفط ميسان، والكهرباء مع نوروز في ملعب نوروز، والزوراء مع كربلاء في ملعب الزوراء.نتائج القرعة ادناه: