بعد المشاجرة.. لاعب خيتافي يقرر العفو عن نجم ريال مدريد

واتهم بيلينجهام (20 عاما) بإهانة جرينوود المعار من مانشستر يونايتد ووصفه بـ"المغتصب" خلال مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني.ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، قال أحد الخبراء في قراءة الشفاه إن لقطات المشاجرة بينهما تظهر أن بيلينجهام وصف جرينوود بالفعل ب"المغتصب".وفتح المسؤولون في الاتحاد الإسباني تحقيقا في الواقعة على الفور قبل أن يطلب جرينوود إسقاط التهمة عن بيلينجهام.وقال مصدر لصحيفة ذا صن: "أخبرهم جرينوود أنه لا يريد معاقبة بيلينجهام وطلب منهم إسقاط التهمة. إنه لا يريد دعاية سيئة ويريد الاستمرار في لعب كرة القدم".وزاد: "لقد كان منزعجا جدا من الأمر لأنه لم يتوقعه من شخص مثل جود".وأضاف: "جرينوود يعلم أنه من المحتمل دائما أن يكون هدفا لهذا النوع من التصرفات لذا فهو يتقبل فكرة أنه سيتعرض لها باستمرار وأن عليه تحملها".