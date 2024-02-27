تم توقيع العقود.. صلاح في الدوري السعودي الموسم المقبل

وقال ميدو، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "محمد صلاح في الدوري السعودي خلال الموسم المقبل.. تم توقيع العقود".وتأتي تغريدة ميدو في الوقت الذي يرتبط فيه محمد صلاح بالعديد من التحديات القوية في الدوري الإنجليزي الممتاز ثم الدوري الأوروبي خلال شهر آذار المقبل.وسبق أن اقترن اسم الفرعون المصري (31 عاما)، بالانتقال إلى صفوف اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث قدم "العميد" عدة عروض مثيرة آخرها 217 مليون جنيه إسترليني، ولكن النادي رفض.كذلك، ارتبط اسم الهلال بالتعاقد مع صلاح في أكثر من مناسبة، خصوصا بعد إصابة البرازيلي نيمار دا سيلفا بقطع في الرباط الصليبي.ويرتبط نجم "الريدز" بعقد يمتد حتى صيف عام 2025، وسط تقارير بريطانية تشير إلى أن الليفر يتطلع للإبقاء على خدمات صلاح لمدة موسمين إضافيين.وشارك صلاح هذا الموسم في 28 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 19 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة.