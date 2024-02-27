جورجينا ام ميسي.. من السبب وراء حركة رونالدو الخادشة

ظهر اسم عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر، في أزمته مع جماهير الشباب، بعد "ديربي" الرياض ضمن دوري "روشن" السعودي.

ووجه كريستيانو رونالدو إشارات خارجة إلى جماهير الشباب، ردا على استفزازه على مدار أوقات المباراة بين فريقي النصر والشباب (2-1) التي جمعتهما مساء الأحد الماضي، ضمن الجولة 21 من دوري "روشن" لكرة القدم للمحترفين.



وأرجع البعض قيام كريستيانو بتوجيه تلك الإشارات غير اللائقة إلى قيام جماهير الشباب بالهتاف باسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، والغريم التقليدي لـ"صاروخ ماديرا"، من أجل استفزاز قائد منتخب البرتغال.





إلا أن أحد المشجعين خرج في مقطع فيديو انتشر عبر موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، أشار من خلاله إلى أن سر غضب رونالدو وردة فعله الغاضبة هو قيام جماهير الشباب بالإساءة لصديقته جورجينا رودريغيز.