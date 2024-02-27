بايرن يزاحم برشلونة على مدرب من البريميرليج

تتطلع إدارة بايرن ميونخ للتعاقد مع مدير فني جديد للفريق الأول، بعد إعلان انفصالها عن توماس توخيل بنهاية الموسم الجاري.



وكانت تقارير صحفية أفادت في الأيام الماضية بأن الإسباني تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن، هو المرشح الأول لخلافة توخيل في ملعب أليانز أرينا.

من جانبه، أكد فلوريان بليتينبيرج صحفي شبكة "سكاي ألمانيا"، استمرار المدرب الإسباني على رأس أولويات بايرن، بناء على رغبة المدير الرياضي ماكس إيبرل.

ومع ذلك، أشار الصحفي الألماني إلى وضع النادي البافاري لخطط بديلة حال فشله في التعاقد مع ألونسو.

وأضاف: "من الخيارات البديلة لألونسو، الإيطالي روبرتو دي زيربي مدرب برايتون، الذي يلقى استحسان مدير بايرن الرياضي أيضا".

وأفاد بأن صاحب الـ 44 عاما يمكنه مغادرة برايتون بنهاية الموسم، مستغلا الشرط الجزائي في عقده.

لكن بايرن ميونخ سيجد صعوبة بالغة حال أراد التحرك نحو دي زيربي، الذي يحظى أيضا باهتمام برشلونة الباحث هو الآخر عن خليفة لمدربه تشافي هيرنانديز.