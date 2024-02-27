تقرير يكشف: لاعبو الريال غاضبون من سياسة قناة النادي

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن لاعبي ريال مدريد غاضبون من سياسة قناة النادي تجاه الحكام.

واتخذت قناة ريال مدريد منعطفًا تجاه حكام الليجا في الآونة الأخيرة، حيث خصصت فقرة ثابتة لإبراز أخطائهم خاصة في مباريات الميرنجي.

وبحسب إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، فإن لاعبي ريال مدريد يرفضون ما يتم بثه في قناة النادي تجاه الحكام.

وكشف التقرير عن وجود جدل كبير بين اللاعبين داخل غرفة ملابس الميرنجي، بشأن هذا الأمر.

وأوضحت الإذاعة أن بعض اللاعبين يعتقدون أن الأمر يضرهم أكثر مما ينفعهم، رغم احترامهم لقرار النادي.

ويعتقد لاعبو الريال، أن هذا الأمر سيثير غضب الحكام، ولن يمنحوهم الحماية الكافية في الملاعب.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليجا، برصيد 65 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن جيرونا الثاني و8 نقاط عن برشلونة الثالث.