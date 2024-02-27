مدريد يفجر مفاجأة بشأن مستقبل مودريتش

وتردد في الأسابيع الأخيرة، أن الموسم الحالي سيكون الأخير بالنسبة لمودريتش بقميص ريال مدريد، حيث ينتهي عقده هذا الصيف.وبحسب كارلوس كاريبو نائب رئيس صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد ستعرض على مودريتش التجديد على غرار زملائه الألماني توني كروس والإسباني ناتشو فيرنانديز، خلال الفترة المقبلة.وتصدر لوكا مودريتش عناوين الصحف، بعدما قاد ريال مدريد للفوز على إشبيلية بهدف رائع سجله في الدقيقة 81 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة مدريد، ضمن منافسات الجولة 26 من "الليغا".يذكر أن لوكا مودريتش (38 عاما) رفض عرضا سعوديا مغريا الصيف الماضي، من أجل البقاء في صفوف ريال مدريد.