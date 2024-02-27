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رقم مهم لريال مدريد بتاريخه في الليجا.. 16 هدفاً في 26 مباراة

رياضة

2024-02-27 | 16:37
رقم مهم لريال مدريد بتاريخه في الليجا.. 16 هدفاً في 26 مباراة
المصدر:
موقع كووورة
832 مشاهدة

دون ريال مدريد، رقما مهما في تاريخ النادي، في بطولة الدوري الإسباني لموسم 2023-2024.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد تلقى ريال مدريد 16 هدفا فقط في 26 مباراة في الدوري الإسباني هذا الموسم.
 
وأوضحت الشبكة، أن هذا الرقم هو أفضل سجل دفاعي للريال في هذه المرحلة من المسابقة عبر تاريخها بأكمله.
 
وكان ريال مدريد قد حقق الفوز على إشبيلية، بهدف دون رد، يوم الأحد الماضي، ضمن مباريات الجولة 26 لليجا.
 
وعزز ريال مدريد صدارته لجدول ترتيب الليجا، برصيد 65 نقطة، جمعها من 26 مباراة.
 
ويتواجد جيرونا في المركز الثاني برصيد 59 نقطة بفارق نقطتين عن برشلونة الثالث و7 نقاط عن أتلتيكو مدريد الرابع.
 
ويحل ريال مدريد ضيفا على فالنسيا، يوم السبت المقبل، على ملعب ميستايا، ضمن مباريات الجولة 27.
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