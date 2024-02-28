10 نجوم سبقوا هالاند في تسجيل "الخماسيات".. تعرف عليهم

هالاند كان له نصيب الأسد من تلك الأهداف؛ إذ سجل أول خمسة منها، وصنع له كيفن دي بروينه أول أربعة أهداف.ولا تعد تلك هي المرة الأولى لهالاند التي يسجل فيها خمسة أهداف؛ إذ فعلها في العام الماضي عندما حقق فريقه الثلاثية التاريخية، ووقتها سجل خمسة أهداف في شباك لايبزيغ بدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.على الرغم من ذلك لا يزال تسجيل هالاند لخمسة أهداف أمرًا مميزًا، بالأخص أنه جاء في بطولة جديدة لم يفعل فيها ذلك من قبل وهي كأس الاتحاد الإنجليزي.هالاند يملك رقمًا قياسيًا آخر فيما يتعلق بعدد الأهداف التي سجلها في مباراة واحدة، وهو تسعة أهداف، وقد كانت مباراة رسمية له مع منتخب بلاده تحت 19 عامًا في بطولة كأس العالم التي أقيمت في بولندا عام 2019.وقتها كان المنتخب النرويجي يلعب أمام نظيره هندوراس في دور المجموعات من تلك البطولة، وسجل هالاند تسعة أهداف، أي أقل من ضعف خماسيته الأخيرة.في موسم 2010-2011 كان برباتوف يمر بفترة صعبة دون تسجيل أي أهداف وصلت إلى 11 مباراة.لكن عودة نجم الشياطين الحمر البلغاري كانت قوية للغاية من بوابة بلاكبرن روفرز، حيث سجل خمسة أهداف دفعة واحدة.في 2012-2013 فاز أتلتيكو مدريد بستة أهداف نظيفة على نظيره ديبورتيفو لاكرونا، وكان البطل الأول لتلك المباراة هو راداميل فالكاو.النجم الكولومبي سجل وقتها خمسة أهداف، كانت الأولى من نوعها في الدوري الإسباني منذ 2002 عندما سجل فرناندو موريانتس خماسية في شباك لاس بالماس.سجل النجم الأرجنتيني خمسة أهداف في شباك باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا، في موسم 2011-2012 وكان أول من يفعل ذلك عبر تاريخ البطولة.النجم الألماني العملاق أصبح أول من يسجل خمسة أهداف في مباراة واحدة بالدوري الإيطالي على الإطلاق عندما فعل ذلك في 2012-2013 ضد بولونيا.في فوز البافاري بتسعة أهداف نظيفة على نظيره فريق أومونيا القبرصي بدوري أبطال أوروبا عام 1972 سجل الأسطورة جيرد مولر خمسة أهداف وحده.في أكتوبر 1984 حقق أياكس واحد من أكبر الانتصارات في تاريخه بالبطولات الأوروبي، على حساب فريق ديفردانغ من لوكسومبورغ بـ 14 هدفًا مقابل لا شيء بالتحديد في مباراة فيما يعرف الآن بالدوري الأوروبي، ووقتها سجل النجم الهولندي ماركو فان باستين خمسة أهداف.نجم مانشستر سيتي المعتزل سجل خماسية في عام 2015 بالدوري الإنجليزي، في شباك نيوكاسل في مباراة فاز بها مانشستر سيتي بستة أهداف مقابل هدف وحيد، وكانت آخر خماسية مسجلة في البطولة حتى وقتنا هذا.في موسم 2015-2016 سجل النجم البولندي خمسة أهداف في ظرف تسعة دقائق فقط في شباك فريق فولفسبورغ بالدوري الألماني.نجم النادي الملكي يملك خماسية في شباك غرناطة وأخرى في شباك إسبانيول، وكلاهما في الدوري الإسباني، حيث فاز الملكي على الأول بتسعة أهداف لهدف في 2015-2016 وعلى الثانية بستة أهداف نظيفة في 2016-2017.لاعب الهلال والأهلي السابق، له خمسة أهادف في مباراة واحدة عندما لعب لصالح نيس الفرنسي، حيث سجلها في شباك غانغون في 2014-2015.