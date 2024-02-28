Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان السومرية
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بسيارات كلاسيكية.. رحلة مثيرة من العراق الى السعودية (صور)
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

قائد برشلونة يرفض اللعب في السعودية بسبب زوجته

رياضة

2024-02-28 | 07:13
قائد برشلونة يرفض اللعب في السعودية بسبب زوجته
المصدر:
وكالات
1,976 مشاهدة

افادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم الأربعاء، برفض قائد برشلونة سيرجي روبيرتو عرضا من أحد الأندية السعودية خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية والسبب زوجته.

وأوضحت الصحيفة أن "نادي القادسية السعودي، الناشط في دوري يلو، تواصل بواسطة مدربه ميتشيل مع صاحب الـ32 عاما خلال كانون الثاني الماضي بهدف ضمه للفريق، خاصة أن عقده مع برشلونة ينتهي بنهاية الموسم الجاري ولم يحسم أمر استمراره من رحيله بعد".

وذكرت "موندو ديبورتيفو" أن "رفض روبيرتو للعرض السعودي وأي عرض آخر محتمل تقديمه مستقبلا يعود لأسباب شخصية متعلقة بزوجته وتحديدا جنسيتها، حيث تحمل، كورال سيمانوفيتش، الجنسية الإسرائيلية، وهو ما يجعل إقامتها في السعودية، الداعمة لفلسطين، صعبا للغاية".

وبقاء اللاعب "الجوكر" في البارسا وتجديد عقده لموسم جديد يعتمد على رغبة المدرب الجديد الذي سيخلف تشافي، لكن الإدارة، حسب الصحيفة، تميل إلى بقائه لموسم جديد خاصة أنه أحد قادة الفريق ومن أصحاب الرواتب المخفضة، وحال لم يحدث ذلك ستكون وجهة اللاعب على الأرجح الدوري الأمريكي وليس السعودي.
>> انضم الى السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
كان زوج صباح التميمي وعاش طويلاً في أمريكا.. ماذا تعرف عن الفنان &quot;مكي عود&quot;؟
27.18%
04:45 | 2024-02-27
كان زوج صباح التميمي وعاش طويلاً في أمريكا.. ماذا تعرف عن الفنان "مكي عود"؟
04:45 | 2024-02-27
تفجير كابلات للاتصالات تربط الجزيرة العربية وإفريقيا
17.46%
16:49 | 2024-02-26
تفجير كابلات للاتصالات تربط الجزيرة العربية وإفريقيا
16:49 | 2024-02-26
جمهور أصيل هميم غاضب من أحلام الشامسي... هذا ما فعلته!
14.44%
13:18 | 2024-02-26
جمهور أصيل هميم غاضب من أحلام الشامسي... هذا ما فعلته!
13:18 | 2024-02-26
الفنان مكي عواد في ذمة الله
13.72%
04:13 | 2024-02-27
الفنان مكي عواد في ذمة الله
04:13 | 2024-02-27
مجلس النواب يكلف موازنة العراق 581 مليار دينار سنوياً.. إليك تكلفة النائب الواحد
13.64%
02:36 | 2024-02-27
مجلس النواب يكلف موازنة العراق 581 مليار دينار سنوياً.. إليك تكلفة النائب الواحد
02:36 | 2024-02-27
بعد فوزها بلقب &quot;صانعة الأمل&quot; في الامارات.. من هي العراقية &quot;تالا الخليل&quot;؟
13.56%
06:56 | 2024-02-27
بعد فوزها بلقب "صانعة الأمل" في الامارات.. من هي العراقية "تالا الخليل"؟
06:56 | 2024-02-27
المزيد
نعم، لكونها باتة وملزمة
نعم، لكونها باتة وملزمة
كلا، ستتهرب من تنفيذها
كلا، ستتهرب من تنفيذها
غير متهم
غير متهم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

العراق: استياء شعبي من حالات القتل المتكررة
Play
العراق: استياء شعبي من حالات القتل المتكررة
05:30 | 2024-02-28
أسعار اللحوم تشهد ارتفاع في البصرة
Play
أسعار اللحوم تشهد ارتفاع في البصرة
05:00 | 2024-02-28
مرض الحصبة ينتشر في الديوانية
Play
مرض الحصبة ينتشر في الديوانية
04:30 | 2024-02-28
اندثار اكثر من 80 الف دونم من بساتين بغداد
Play
اندثار اكثر من 80 الف دونم من بساتين بغداد
04:09 | 2024-02-28
مرض العصر: التفكير الزائد
Play
مرض العصر: التفكير الزائد
04:00 | 2024-02-28
صلاح الدين: المواطنون يرحبون بقرار تسليم الملف الأمني للداخلية
Play
صلاح الدين: المواطنون يرحبون بقرار تسليم الملف الأمني للداخلية
02:00 | 2024-02-28
كيف ينفق العراقي ماله في الشهر الواحد؟
Play
كيف ينفق العراقي ماله في الشهر الواحد؟
14:33 | 2024-02-27
نواب يضغطون لحسم الأمور بانتخاب رئيس البرلمان
Play
نواب يضغطون لحسم الأمور بانتخاب رئيس البرلمان
13:00 | 2024-02-27
بارزاني وبلينكن: قرارات المحكمة الاتحادية ضد إقليم كردستان تثير القلق
Play
بارزاني وبلينكن: قرارات المحكمة الاتحادية ضد إقليم كردستان تثير القلق
07:06 | 2024-02-27
ارتفاع ملحوظ في منسوب المياه في حوضي دجلة والفرات
Play
ارتفاع ملحوظ في منسوب المياه في حوضي دجلة والفرات
06:00 | 2024-02-27
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
رمضان السومرية
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.