مبابي يفجر مفاجأة بشأن انتقاله لريال مدريد

وكشفت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية عن تفاصيل جديدة بشأن تواجد كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، في مأدبة العشاء التي حضرها، مساء الثلاثاء، في قصر الإليزيه والذي جمع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وحظي باهتمام بالغ من وسائل الإعلام.وقالت الإذاعة الشهيرة، في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إنه "وفقًا لعدد من الشهود فإن كيليان مبابي رد على الأسئلة المتعلقة بأنباء انتقاله إلى ريال مدريد في الإليزيه أمس، بالقول إنه لم يتم الاتفاق على أي شيء".وكشفت الشبكة الفرنسية جانبًا قصيرًا من الحديث السريع بين مبابي وأمير قطر، الذي قال للاعب الفرنسي "حظ سعيد"، بعدما قال ماكرون للنجم الباريسي "ستخلق لنا الكثير من المشاكل".أوضحت الإذاعة، أن مبابي كان اللاعب الوحيد بصفوف سان جيرمان الذي تمت دعوته للحفل، وكان له شرف الجلوس على الطاولة الرئيسة للعشاء، حيث كان الشخص الرابع على يسار الرئيس ماكرون، أما ناصر الخليفي، رئيس النادي الباريسي، فقد جلس على مسافة أبعد نسبيًّا، بجانب الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي.وينتهي عقد مبابي مع باريس في الصيف المقبل، وذكرت العديد من التقارير أن لديه اتفاقًا بشأن الانتقال مجانًا إلى ريال مدريد.