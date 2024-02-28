بعد قرار رحيله.. برشلونة يفاجئ تشافي بطلب غريب

وكان المدرب الإسباني قد أعلن عزمه على مغادرة النادي الكتالوني بمجرد انتهاء الموسم، وذلك بعد الانتقادات التي تعرض لها بسبب تذبذب النتائج.لكن صحيفة "سبورت" الكتالونية كشفت اليوم الأربعاء، عن إبلاغ خوان لابورتا، رئيس النادي، مدرب البارسا برغبته في استمراره لموسم آخر على الأقل.وأضافت: "لابورتا مرتبط بعلاقة وثيقة وودية مع تشافي، وطلب منه الالتزام بعقده، الذي سينتهي العام القادم".وحال استجاب تشافي لطلب لابورتا، فإن الأبواب ستكون مفتوحة له للاستمرار مع الفريق لموسم آخر إضافي.وأفادت الصحيفة بأن هذا الطلب يأتي لأسباب عديدة، أهمها رضا الإدارة عن العمل الذي قام به تشافي منذ توليه منصب المدير الفني للبارسا.كذلك، فإن تشافي على إطلاع وعلم تام بخبايا النادي الكتالوني وظروفه الاقتصادية الراهنة، والتي قد لا يتحملها أي مدرب قادم.كما أن إدارة برشلونة تجد صعوبة في إيجاد بديل مناسب لتشافي، لصعوبة إقناع المدرب القادم بالمشروع، خاصة لعدم قدرة النادي على الالتزام بالوعود المرتبطة بالإنفاقات.يذكر أن الفترة الماضية شهدت ارتباط برشلونة بعدة أسماء لامعة، على رأسها الثلاثي الألماني هانز فليك، توماس توخيل وجوليان ناغلسمان.