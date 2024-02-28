بيلينغهام يتصدر.. قائمة بالمرشحين على جائزة الكرة الذهبية 2024

وهناك العديد من النجوم المتوقع تواجدهم في قائمة المرشحين للكرة الذهبية في النسخة المقبلة، يأتي على رأسهم الإنجليزي جود بيلينغهام صانع ألعاب ريال مدريد الإسباني، والفرنسي كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان.هذا فضلا عن النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي وأفضل لاعب في إنجلترا الموسم الماضي.وكشف موقع "جول" العالمي خلال تقرير نشره صباح الأربعاء، يعن الأسماء المتوقع ترشحها لنيل الكرة الذهبية.جود بيلينغهامجاء بيلينغهام في المرتبة الأولى بعد المستويات المميزة التي قدمها مع ريال مدريد منذ انضمامه لصفوف الفريق خلال الصيف الماضي، قادما من بروسيا دورتموند الألماني مقابل 103 ملايين يورو.وشارك اللاعب الإنجليزي في الكثير من الأهداف عبر تسجيله 20 هدفا وصناعة 8 أخرى في 29 مباراة خاضها بمختلف المسابقات.كيليان مبابيمن المتوقع أن يكون مبابي منافسا شرسا على الكرة الذهبية التي فشل في تحقيقها خلال السنوات الماضية.ويشير التقرير إلى أن استمرار تألق مبابي يحتاج إلى تحقيق بطولة كبرى مثل دوري أبطال أوروبا من أجل حصد الكرة الذهبية.وشارك مبابي هذا الموسم في 32 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 32 هدفا وصنع 7 أخرى.إيرلينغ هالاندسيكون هالاند مرشحا بقوة لتحقيق الكرة الذهبية، بعدما حل وصيفا في النسخة الماضية خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي.هالاند الذي سجل العام الماضي 52 هدفا في 53 مباراة، كان المرشح الأول لتحقيقها، لكنها ذهبت في النهاية إلى البرغوث.ويستمر هالاند في تقديم العروض المثيرة هذا الموسم مع مان سيتي بتسجيله 27 هدفا وصناعة 6 أخرى في 30 مباراة بكل البطولات.فيل فودينيقدم الإنجليزي فيل فودين مستويات رائعة خلال الموسم الحالي مع مانشستر سيتي، جعلته ضمن قائمة "جول".فودين سجل 16 هدفا وصنع 10 أخرى في 39 مباراة خاضها حتى الآن مع "السيتزنز" بمختلف المسابقات.رودريأصبح الإسباني رودري أحد أفضل لاعبي الارتكاز في العالم، نظرا لثبات مستواه منذ الموسم الماضي، حيث اعترف مدربه ومواطنه بيب غوارديولا في وقتٍ سابق بأنه "أهم عنصر في الفريق".وقاد رودري مان سيتي لحصد لقب دوري أبطال أوروبا بالنسخة الأخيرة، بعدما سجل الهدف الوحيد بالمباراة النهائية ضد إنتر ميلان الإيطالي.ورغم أنه لاعب وسط محوري، إلا أنه سجل 7 أهداف وصنع مثلها في 39 مباراة بقميص الفريق السماوي.جاءت عدة أسماء أخرى في مراكز أقل، نتيجة لبعض المتغيرات سواء على مستوى الأرقام أو الفريق ككل.الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني حل سادسا في ظل تذبذب فريقه، لكنه يقدم مستويات خرافية على المستوى الفردي.وجاء خلفه المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، الذي سجل 19 هدفا وصنع 10 أخرى.كذلك شهدت القائمة تواجد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو قائد النصر، في المركز 17، بعدما قدم مستويات خيالية مع "العالمي".وتوج رونالدو هدافا للعالم بنهاية العام الماضي بتسجيل 54 هدفا مع البرتغال والنصر، ويواصل تقديم العروض المثيرة هذا الموسم، لكن تبقى فرصته صعبة في استعادة الكرة الذهبية مجددا بعد الابتعاد عن أوروبا.رغم ذلك، يملك الهداف التاريخي لكرة القدم فرصة ذهبية لنيل الجائزة بعد غياب طويل، حال ظهوره بمستوى لافت في بطولة يورو 2024، فضلا عن التتويج بها مع منتخب البرتغال.من جانبه، أصبح الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأمريكي، أول لاعب يتوج بالكرة الذهبية في عام 2023 من خارج أوروبا، لكنه حصل على الجائزة لأدائه أثناء عمله في باريس سان جيرمان.ويتواجد ليو بالمركز الـ20، لكنه يمتلك فرصة تحقيق الكرة الذهبية مجددا حال التتويج بلقب كوبا أمريكا 2024 مع الأرجنتين.