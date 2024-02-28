برشلونة يريده وراتبه يمنع.. جواو فيليكس على اعتاب الرحيل

ويأمل برشلونة في استمرار جواو فيليكس مع الفريق، لكنه يدرك جيدا أن مسألة شراءه بشكل نهائي تبدو "شبه مستحيلة" في ظل رغبة أتلتيكو مدريد في الحصول على مبلغ يتراوح بين 70 و80 مليون يورو، نظير الصفقة.وتشير صحيفة "سبورت" الكتالونية في تقرير لها إلى أن برشلونة وضع أمامه عدة حلول بشأن جواو فيليكس، أبرزها تمديد عقد الإعارة من أتلتيكو مدريد لموسم إضافي واحد.ويدرك برشلونة أن جواو فيليكس يقدم مستويات مميزة مع الفريق هذا الموسم، حيث سجل 8 أهداف وصنع 5 في 30 مباراة بكافة البطولات.ولكن حتى هذا الخيار الخاص باستمرار جواو فيليكس لموسم إضافي معارا في برشلونة ليس بالسهل، بسبب الراتب المرتفع للاعب وضرورة خفض العملاق الكتالوني لسقف الأجوار، بحسب لوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم.بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود البرازيلي فيتور روكي مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي وقدرة الأول على اللعب في مكان جواو فيليكس كجناح، لا تجعل النادي الكتالوني مجبراً على الرضوخ لمطالب "روخيبلانكوس" المالية.وضمن خطط برشلونة للموسم المقبل كذلك هو استعادة المهاجم الإسباني إنسو فاتي من فريق برايتون الإنجليزي، مع وجود البرازيلي رافينيا ولامين يامال في مركز الجناح الذي يشغله فيليكس، وكلها عوامل تعزز اختيار البارسا لقرار الاستسلام في صفقة الأخير.وفي النهاية يبقى الحل الممكن الوحيد لبرشلونة هو تمديد الإعارة، ولكن هذا يرتبط بعدم وجود عرض شراء قوي للاعب من أي ناد، آخر وهنا سيقرر أتلتيكو بيعه وضمان المقابل المالي الكبير الذي فشل البارسا في دفعه.