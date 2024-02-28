تحديد موعد إعلان عقوبة رونالدو

قالت مصادر داخل الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إن اللجنة المكلفة بالتحقيق مع البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، بشأن الإشارات المسيئة التي وجهها لجماهير الشباب، ستصدر قرارها النهائي، صباح غد الخميس على أقصى تقدير.

وكان النصر قد حقق الفوز على الشباب في الدوري السعودي بنتيجة 2-3، وهي المباراة التي شهدت الواقعة.

ولم تعرف تفاصيل العقوبة، غير أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي أشارت إلى أنه سيتم إيقاف اللاعب مباراتين، وتغريمه 20 ألف ريال (نحو 5300 دولار)، ولكن لم يتسن تأكيد ذلك رسميا.

وكانت صحيفة "الرياضية" السعودية كشفت عن رفض رونالدو الاتهام الموجه إليه بأدائه حركة مشينة أمام جماهير الشباب.

وأضافت الصحيفة: "أفاد رونالدو باحترامه لكل الأندية والحركة الصادرة عنه في اللقطة تعبر عن القوة والانتصار، وليست مشينة واعتدنا عليها في أوروبا".

وتفاعلت العديد من وسائل الإعلام في إسبانيا مع هذه الحادثة، فكتبت شبكة "ريليفو" "كان رد فعل رونالدو فاحشا عندما صرخوا في وجهه ميسي.. ميسي".

أما صحيفة "موندو ديبورتيفو" فوصفت ما حدث بـ"الموقف المستهجن"، فيما كتبت "ماركا": "رونالدو ينفجر ضد المشجعين الذين يهتفون (ميسي ميسي)".