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"الصفقة المنتظرة".. تطور جديد يخص عقد مبابي مع الميرنجي

رياضة

2024-02-28 | 15:49
&quot;الصفقة المنتظرة&quot;.. تطور جديد يخص عقد مبابي مع الميرنجي
المصدر:
موقع كووورة
1,629 مشاهدة

كشف تقرير صحفي إسباني، عن وصول فايزة العماري والدة ووكيلة أعمال الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، للعاصمة مدريد.

وقالت شبكة "ريليفو" الإسبانية، إن فايزة العماري وصلت منذ ساعات للعاصمة الإسبانية مدريد، برفقة أشخاص مقربين من مبابي، للتحضير لوصول اللاعب إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.
 
وأضافت الشبكة: "هناك العديد من الأمور التي سيتم مناقشتها، أهمها المحادثات مع إدارة ريال مدريد حول عقد مبابي مع الميرنجي".
 
وأشار التقرير، إلى أن أبرز أهم القضايا التي ستحسمها فايزة العماري، مكان السكن للاعب، وضمن الخيارات منطقة "لا موراليخا" التي تبعد 5 دقائق فقط عن المدينة الرياضية فالديبيباس، وهو الخيار الذي تم تفضيله.
 
وينتهي تعاقد مبابي مع سان جيرمان، بنهاية الموسم الجاري، وقد أبلغ ناديه بالفعل بنيته الرحيل في الصيف المقبل.
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