الاتحاد السعودي يقرر إيقاف رونالدو مباراة واحدة

وأقدم رونالدو على تصرف "غير أخلاقي" وجهه لجماهير فريق الشباب، خلال فوز العالمي 3-2 بالجولة 21، الأحد الماضي.وقدمت إدارة الشباب السعودي شكوى لدى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم ضد رونالدو.وقررت لجنة الانضباط والأخلاق في بيان رسمي، إيقاف رونالدو مباراة واحدة في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها.كما أكدت اللجنة في بيانها تغريم النجم لبرتغالي 10 آلاف ريال، وإلزام فريقه واللاعب بدفع 20 ألف ريال لنادي الشباب، تمثل تكاليف رسوم تقديم الشكوى.وأشارت اللجنة إلى أنه "بعد استكمال نادي الشباب الإجراءات الشكلية خاطبت اللجنة لاعب نادي النصر كريستيانو رونالدو للرد على ما ورد في الشكوى المقدمة من نادي الشباب، ومخاطبة الناقل الرسمي لتزويد اللجنة باللقطات الرسمية للواقعة محل الشكوى".