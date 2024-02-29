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اشادات عربية بالمنتخب الأولمبي: الكرة العراقية متميزة في كل زمان
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السومرية نيوز – رياضة
اتفق الصحفيان السعوديان مازن العسرج ونجيب الجداوي، على أن المنتخب الأولمبي العراقي سينافس بقوة في نهائيات آسيا التي من المقرر أن تُقام في العاصمة القطرية الدوحة منتصف شهر أبريل/ نيسان المقبل، وهي مؤهلة إلى أولمبياد باريس صيف العام الحالي.
وقال العسرج إن منتخب العراق يُعَدّ من المنتخبات المتميزة على مستوى الفئات العمرية، وسبق له أن أحرز إحدى النسخ السابقة من البطولة القارية، لذلك هو مرشح بقوة للتأهل مع السعودية عن مجموعتيهما إلى دور الثمانية من البطولة القارية.
ويلعب العراق في المجموعة الثالثة في نهائيات آسيا إلى جانب منتخبات السعودية وطاجيكستان وتايلاند.
وأضاف العسرج أن الجميع يعلم أن منتخب السعودية هو بطل النسخة السابقة من نهائيات آسيا للمنتخبات الأولمبية تحت سن 23 عامًا، وبالتالي هو مرشح بارز للتأهل عن المجموعة ومن ثم المنافسة على اللقب، إذ يعمل المدرب الوطني سعد الشهري على انتقاء أسماء لامعة ومتميزة ممّن ظهروا بصورة طيبة في دوري روشن السعودي لبناءِ منتخبٍ يُشار إليه بالبنان، ويكون منافسًا صعبًا في النهائيات القارية.
من جانبه قال الجداوي ان منتخبي السعودية والعراق هما المنتخبان المرشحان لبلوغ الأدوار النهائية من بطولة آسيا في قطر التي ستُقام ما بين الخامس عشر من شهر أبريل/ نيسان وحتى الثاني من شهر مايو/ أيار المقبلين والمنافسة على التأهل رسميًّا إلى أولمبياد باريس صيف العام الحالي.
العراق يدخل معسكرًا تدريبيًّا في البصرة
وسينتظم منتخب العراق الأولمبي في معسكر تدريبي يُقام في محافظة البصرة جنوب العراق، خلال أيام الفيفا، من 18 إلى 26 مارس/ آذار المقبل، تحضيرًا لنهائيات آسيا في قطر، على أن يتضمن إجراء مباراتين وديتين لم يتم تحديد طرفيهما حتى الآن.
وأضاف الصحفي السعودي أن منتخب العراق الأولمبي دائمًا ما يقدّم مستويات جيدة ويضم لاعبين محترفين على مستوى عالٍ، ويقدم لاعبين جديدين بصفة مستمرة، لذلك الكل يتفق على أن الكرة العراقية متميزة في كل زمان، بحسب winwin.
ويفتتح منتخب العراق مشواره في بطولة آسيا، بمواجهة منتخب تايلاند يوم 16 أبريل/ نيسان على ملعب سعود بن عبد الرحمن، وبعدها يخوض مباراته الثانية في المجموعة أمام منتخب طاجيكستان يوم 19 أبريل/ نيسان على ملعب سعود بن عبد الرحمن أيضًا، ثم يختتم مواجهاته في المجموعة الثالثة بلقاء منتخب السعودية يوم 22 أبريل / نيسان على ملعب خليفة الدولي.
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