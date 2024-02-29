نوروز بمواجهة الشرطة.. إليك مباريات دوري نجوم العراق اليوم

ويقف القيثارة وصيفاً في لائحة الترتيب برصيد (35 نقطة)، بينما يتواجد الفريق الشمالي بالمركز الرابع وله (26 نقطة).ويختلف طموح كل فريق في المسابقة حيث يسعى الشرطة لمواصلة ملاحقة القوة الجوية المتصدر والمنافسة على لقب الدوري، في حين يتطلع نوروز لتحقيق نتيجة إيجابية تؤهله للبقاء ضمن المربع الذهبي.وعلى الرغم من أن الترشيحات المنطقية ترجِّح كفَّة الأخضر للتفوُّق في اللقاء، عطفاً على الفوارق الفنية والإمكانات، إلا أن صاحب الضيافة قد لا يكون منافساً سهل المنال، وهو يلعب في ملعبه وأمام جماهيره.وتحدث مدرب نوروز ولي كريم عن حظوظ فريقه أمام الشرطة قائلاً: إن المباراة ستكون صعبة جداً بحكم قوة المنافس الذي يعد المرشح الأبرز لحصد النقاط الكاملة، مستدركاً أن لاعبيه عقدوا العزم على تقديم مستويات جيدة وهم يستندون على الحافز المعنوي بعد النتائج الإيجابية التي تحققت لهم خلال الأدوار السابقة.وفي لقاء ثان يرنو الطلبة إلى الوصول للفوز الرابع توالياً، وهو يلاعب نظيره الحدود، الذي يأمل تعويض خسارته الأخيرة على يد نفط ميسان، من أجل تصحيح المسار.وفي بقية لقاءات اليوم يلتقي الميناء أمام دهوك، بالوقت الذي يستضيف فيه أربيل متحديه أمانة بغداد.وتستكمل غداً الجمعة منافسات الجولة الـ17 حينما يلعب الجوية المتصدر أمام نفط البصرة سعياً منه لتعزيز موقعه والحفاظ على سجله خالياً من الخسارات، من جانبه يبحث نادي القاسم عن استعادة الثقة حينما يقابل كربلاء، بدوره يحط النجف الرحال بغية ملاقاة الكرخ، ويحل النفط ضيفاً على نفط ميسان، بينما ينشد الكهرباء الفوز بمواجهة نفط الوسط، على أن تختتم الجولة بعد غد السبت بإقامة مباراة واحدة تجمع زاخو والزوراء.