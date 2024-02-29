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الاتحاد العراقي ينتظر عودة كاساس الى بغداد لعقد جلسة "الصراحة".. ما القصة؟

رياضة

2024-02-29 | 04:04
الاتحاد العراقي ينتظر عودة كاساس الى بغداد لعقد جلسة &quot;الصراحة&quot;.. ما القصة؟
1,325 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

ينتظر الاتحاد العراقي لكرة القدم عودة مدرب المنتخب الوطني العراقي، الإسباني خيسوس كاساس، إلى العاصمة بغداد لعقد اجتماع بين الطرفين.

ويوجد المدرب الإسباني في إيطاليا لقضاء إجازته مع عائلته في العاصمة روما، قبيل العودة إلى بغداد ومواصلة عمله في قيادة المنتخب العراقي.

وسيعقد الاتحاد العراقي لكرة القدم اجتماعًا مع المدرب الإسباني خيسوس كاساس، لمناقشة وضع منتخب أسود الرافدين الذي تنتظره مباراتان الشهر المقبل أمام الفلبين، في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، بحسب winwin.

كما سيناقش الاتحاد العراقي خلال الاجتماع المرتقب ما يحتاجه المدرب الإسباني خلال الفترة المقبلة، لا سيما التحضير للتصفيات الآسيوية المزدوجة، حيث سيدخل المنتخب العراقي معسكرًا تدريبيًّا داخليًّا في البصرة، يوم الخامس عشر من شهر مارس/ آذار المقبل، فيما سيتضمن الاجتماع مناقشة مرحلة ما بعد التصفيات المزدوجة، وإمكانية إقامة مباريات ودية على مستوى عال، خاصة أن أقرب مباراة للمنتخب العراقي ستكون في شهر يونيو/ حزيران المقبل، لذلك يريد الاتحاد أن يهيئ الأمور مبكرًا، ليرسم طريق الإعداد.

وسيتضمن الاجتماع مناقشة مشاركة العراق في كأس آسيا الأخيرة في قطر، إذ أعد الاتحاد العراقي لكرة القدم مجموعة ملاحظات دونت الإيجابيات والسلبيات التي رافقت أداء المنتخب العراقي في البطولة، وستكون الجلسة صريحة للغاية لأول مرة، والاتحاد لن يجامل خلالها إطلاقًا، من أجل عدم تكرار الأمور الإدارية السلبية التي رافقت المنتخب العراقي، وفقاً winwin.

بدوره سيخاطب المدرب خيسوس كاساس مجموعة من اللاعبين المحترفين في أوروبا، من أجل السفر إليهم مستقبلًا ومتابعتهم مع أنديتهم وطريقة تدريباتهم، تمهيدًا لضمهم إلى صفوف المنتخب العراقي في أقرب فرصة ممكنة.

يذكر أن المنتخب العراقي سيواجه ضيفه الفلبيني في الـ21 من شهر مارس في ملعب البصرة الدولي، على أن يواجه المنتخب ذاته في الإياب في الـ26 من الشهر نفسه على ملعب خوسي ريزال موميريال.

وكان آخر لقاء خاضه المنتخب العراقي هو لقاء المنتخب الأردني في ربع نهائي كأس آسيا قطر 2024 في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، والذي انتهى بفوز النشامى بنتيجة 3-2، قبل أن يقرر الاتحاد العراقي تجديد الثقة في خيسوس كاساس.
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