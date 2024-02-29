وزارة الشباب والرياضية العراقية ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "في القاهرة تتواصل اعمال مجلس ادارة صندوق الانشطة الشبابية والرياضية، واعمال المكتب التنفيذي (70) لمجلس وزراء الشباب العرب، وكذلك اجتماعات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب (47)"، لافتة الى ان "رئيس وفد العراق وزير الشباب والرياضة احمد المبرقع قدم مشروع يتضمن استضافة العراق لاجتماعات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، ومكتبه التنفيذي، ولجانه المعاونة للعام 2025، بعد غياب يزيد عن 30 عاماً".وأضافت انه "تم التصويت والمصادقة على اختيار بغداد عاصمة للثقافة الرياضية لعام 2025، اذ ستكون هناك اجندة مناسبة خاصة بالمناسبة من البرامج والانشطة لمدة عام كامل، للاحتفاء ببغداد عاصمة للثقافة الرياضية".