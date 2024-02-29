إيقاف نجم يوفنتوس ومنتخب فرنسا لـ 4 سنوات

أعلنت صحيفة "لا ريبوبليكا" اليوم الخميس، إيقاف بوجبا 4 سنوات بسبب انتهاكه لقواعد مكافحة المنشطات.ونال النجم الفرنسي هذه العقوبة بناء على طلب مكتب المدعي العام في ديسمبر/كانون الأول الماضي بسبب فشله في اختبار المنشطات.وسقط بوجبا في اختبار المنشطات في أغسطس/آب 2023، وتحديدًا بعد مباراة ضد أودينيزي بالجولة الأولى من الدوري الإيطالي، ووقعت عليه أقصى عقوبة.يذكر أن بول بوجبا عاد إلى يوفنتوس في صيف 2022 قادما من مانشستر يونايتد بصفقة انتقال حر.وتنذر هذه العقوبة الجديدة بانتهاء مسيرة بوجبا داخل المستطيل الأخضر.