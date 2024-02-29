بوغبا يعلق على إيقافه لمدة 4 سنوات

واتهم بوغبا في وقت سابق من الموسم الحالي بمخالفته لوائح المنشطات، وهو ما عرضه لعقوبة مغلظة تهدد مسيرته الاحترافية.وذكرت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا" وصحيفة "لا ريبوبليكا" أن السلطات وافقت بذلك على طلب المدعي العام الرياضي بفرض إيقاف لمدة أربع سنوات على اللاعب الفرنسي.من جانبه، أعلن اللاعب الدولي الفرنسي عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، عزمه على الطعن على قرار الإيقاف أمام محكمة التحكيم الرياضية، مشيرا إلى تعرضه للظلم في هذه القضية.وكانت المحكمة الإيطالية لمكافحة المنشطات أوقفت بوغبا بصفة مبدئية في سبتمبر/ أيلول الماضي بعد ثبوت تعاطيه مادة محظورة رياضيا.وكشف الاختبار الذي خضع له اللاعب بعد فوز يوفنتوس 3-0 على أودينيزي في افتتاح الموسم بالدوري الإيطالي يوم 20 أغسطس/ آب الماضي عن وجود هرمون منشط محظور يزيد من قدرة الرياضيين على التحمل في عينة بوغبا.وجلس بوغبا (30 عاما) على مقاعد البدلاء، ولم يشارك في تلك المباراة.كما تأكدت النتيجة الإيجابية لبوغبا من خلال تحليل عينة ثانية في أكتوبر/ تشرين الأول.ولم يعلق يوفنتوس على الأمر، لكن أكد مصدر أنه تم إخطار النادي بقرر إيقاف اللاعب لمدة أربع سنوات وأنه سيقوم بتقييم الخطوات التالية.وأمضى اللاعب الفرنسي فترة ثانية صعبة مع يوفنتوس بسبب الإصابات منذ عودته إلى الفريق الذي يقع مقره في تورينو بعد رحيله عن مانشستر يونايتد في صفقة انتقال مجانية في 2022.ولم يشارك اللاعب الفائز بكأس العالم 2018 في الموسم الماضي كثيرا بسبب إصابات في الركبة والفخذ، بالإضافة إلى جراحة في الركبة، ما منعه من اللعب مع منتخب فرنسا في كأس العالم في قطر.