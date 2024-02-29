أنباء سلبية بشأن مشاركة بيلينجهام مع ريال مدريد

يستعد ريال مدريد لمواجهة فالنسيا، بعد غد السبت، على ملعب ميستايا، في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة "ماركا": "غاب جود بيلينجهام (نجم ريال مدريد) عن التدريبات الجماعية اليوم الخميس، وبات التركيز ينصب بنسبة 100% على عودته أمام لايبزيج يوم الأربعاء المقبل في دوري الأبطال".

وأردفت: "تتحسن حالة الدولي الإنجليزي.. ولكن بات من المستبعد مشاركته أمام فالنسيا في الدوري، مع مواصلته التدرب منفردا بعد الإصابة التي تعرض لها أمام جيرونا".

وأضافت: "حال لحاق بيلينجهام بالتدريبات الجماعية غدا الجمعة، فستكون مشاركته أمام فالنسيا معقدة للغاية، في الوقت الذي يرغب فيه الجهاز الفني للريال في الابتعاد عن أي مخاطرة".

ويتواجد ريال مدريد على قمة جدول الترتيب برصيد 65 نقطة، بفارق ست نقاط أمام جيرونا ملاحقه المباشر، فيما يتواجد فالنسيا في المركز التاسع برصيد 36 نقطة.